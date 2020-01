Ramin Bahrami presenta a Palermo l'ultimo suo libro "Ludwig van Beethoven. Il ribelle"

È stato presentato questo pomeriggio a Palermo, alla Mondadori di via Roma, l’ultimo libro di Ramin Bahrami. Il pianista iraniano, conosciuto in tutto il mondo, ha sempre dichiarato un amore appassionato per Bach, a cui ha già dedicato tre libri, oltre ad un immenso repertorio di incisioni.

Ma questa volta Ramin Bahrami ha deciso di dedicarsi a Beethoven che immagina coinvolto in un immaginario dialogo con Sebastian, un giovane amante della musica e dell’arte dei nostri tempi. E così nasce “Ludwig van Beethoven. Il ribelle”, pubblicato da La Nave di Teseo nella collana “La musica spiegata ai bambini”.

Ad aprire l’incontro Donatella Sollima, direttore artistico degli Amici della Musica. Martedì sera, infatti, due giganti del pianoforte si esibiranno sul palcoscenico del Politeama Garibaldi: insieme a Bahrami ci sarà Danilo Rea con “Bach is in the air”. Un progetto che unisce i due pianisti, diversi per estrazione e cultura, ma accomunati dall’amore per una musica senza tempo: la magistrale tecnica di Bahrami insieme all’estro e alla fantasia - mai fini a se stessi - di Rea, danno vita a un concerto unico nel suo genere.

Una rivisitazione che non tradisce il messaggio di Bach, ma vuole coglierne lo spirito contemporaneo e gettare un ponte verso orecchie abituate diversamente, in modo che a tre secoli di distanza quella musica mantenga tutta la sua attualità.

© Riproduzione riservata