Viaggio tra gli eremiti d'Italia, a Palermo la proiezione di un docufilm

Presentato a Palermo il docu-film "Voci dal Silenzio", un viaggio tra gli eremiti d’Italia, di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita. Alla proiezione a Palazzo dei Normanni sono intervenuti il prof. Salvatore Lo Bue dell'Università degli studi di Palermo e Ivan Scinardo, direttore C.S.C. Centro Sperimentale Cinematografico Sede Sicilia.

Frutto di un impegnativo viaggio dei due autori lungo la penisola italiana, il documentario raccoglie al suo interno le storie dei nuovi eremiti italiani. Le loro testimonianze, costruite nel silenzio e nel raccoglimento, diventano un invito a prendere coscienza della responsabilità che abbiamo nei confronti degli altri, di noi stessi e della natura circostante, suggerendo nuove strade e nuovi modi di abitare il mondo.

Vincitore della call Life indetta da Infinity, premiato al “Concorso Internazionale Vittorio De Seta”, “Premio d’eccellenza al Festival of Visual Cultures Prospe(c)tiva B.r.i.o.”, presentato in anteprima alla XXI edizione del “CinemAmbiente” di Torino, Voci dal silenzio è entrato in pochi mesi a far parte delle selezioni ufficiali di numerosi festival cinematografici nazionali e internazionali, tra i quali il “Branson International Film Festival” in Missouri (USA), il “Festival International de Cinéma et mémoire commune” di Nador (Marocco), il “Diorama International Film Festival” in India, la “Mostra Internazionale del Documentario Etnografico” di Monselice.

Il documentario, realizzato attraverso due campagne di crowdfunding di successo, vede tra le altre le collaborazioni della Film Commission Piemonte Torino, di Infinity, PdB, Terra Nuova Edizione, Italia che Cambia e Arte Senza Fine.

