Leonardo Sciascia, il video dell'inaugurazione a Palermo della Biblioteca Comunale

Oggi avrebbe compiuto 99 anni. In occasione dell'anniversario della sua nascita è stata intitolata a Leonardo Sciascia la Biblioteca Comunale di Palermo. Lo scrittore visse per 22 anni nel capoluogo siciliano e fu anche consigliere comunale.

La cerimonia si è svolta in piazza Casa Professa alle 16,30. Presenti sindaco Leoluca Orlando, il presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando, l'assessore alle Culture Adham Darawsha, la direttrice della Biblioteca Eliana Calandra, il sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia e i familiari dello scrittore.

"Abbiamo scelto la Biblioteca Comunale, una prestigiosa istituzione culturale e letteraria, per rendere omaggio a Leonardo Sciascia. Ho sempre pensato che fosse un eretico - ha dichiarato il sindaco Orlando - di un'eresia che era conferma di libertà, in una terra nella quale purtroppo l'ortodossia era la mafia. Basterebbe questo per dare un senso all'intitolazione che è anche un invito a leggere in una città, quella di Palermo, dove si dice che Leonardo Sciascia leggeva ma non scriveva, avendo l'abitudine di leggere a Palermo e di scrivere a Racalmuto. Un abbraccio carico di memoria e di ammirazione ai suoi familiari qui presenti insieme a noi".

Le celebrazioni dello scrittore proseguiranno in serata, sempre presso la biblioteca dove, alle 20.30, si svolgerà uno spettacolo con la lettura di alcuni brani di Sciascia a cura di Alfio Scuderi e con musiche dal vivo eseguite da Diego Spitaleri. L'ingresso allo spettacolo è libero.

