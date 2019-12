Alla scoperta della chiesa di S. Caterina, a Palermo il video di "Extasis videomapping"

Un viaggio alla scoperta dei tesori nascosti della chiesa di S. Caterina. "Extasis videomapping", proiettato questa sera e in replica domani ogni mezz'ora dalle 18.30 alle 23.30, trasforma il gioiello barocco nel cuore del centro storico in una mappa di luce immergendo i visitatori in un'esplosione di suoni e colori a 360°.

Il progetto si inserisce nella manifestazione curata da Vincenzo Montanelli, padre Giuseppe Bucaro e dall'associazione Ignazio Florio, col contributo dell'Assessorato regionale al Turismo per la destagionalizzazione della Sicilia.

Il videomapping è stato realizzato da Oddagency (Luca Pintacuda, Fabrizio Pedone, Lidia Falletta e Nino Serafino).

