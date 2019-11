Body Worlds, a Palermo mostra dei record con 50 milioni di visitatori

«Body Worlds Vital», la mostra di anatomia che offre la possibilità di vedere il corpo umano, arriva per la prima volta in Sicilia, da oggi e fino al 29 marzo, presso gli spazi del Reale Albergo delle Povere, nel cuore di Palermo. L’esposizione originale, ideata dal medico tedesco e scienziato Gunther von Hagens, si presenta con un allestimento di nuova concezione e preparazioni anatomiche recentissime, focalizzato sulla salute, il buon funzionamento del nostro organismo e la prevenzione dalle più comuni malattie.

Il grande interesse per la mostra, organizzata da Nimphea, in collaborazione con la Regione e Culturitaly, si deve alla possibilità davvero unica ed emozionante di entrare con i propri occhi all’interno del corpo umano, nei tanto preziosi quanto miracolosi meccanismi vitali, consentendo una migliore comprensione di esso e delle sue funzioni. L’esposizione ha il pregio di avvicinare il pubblico profano e di tutte le età alla conoscenza dei grandi misteri della nostra vita e del nostro organismo.

Lungo un percorso che comprende oltre 150 plastinazioni, tra cui i famosi corpi a figura intera, i singoli organi, le configurazioni e sezioni corporee trasparenti, i visitatori potranno conoscere la straordinaria sinergia tra organi ed apparati che rende possibile la vita.

Nella mostra, curata da Angelina Whalley per Arts & Sciences Exhibition, e in Italia da Fabio Di Gioia, saranno esposte sezioni che permetteranno di visualizzare, in maniera chiara e diretta, le posizioni degli organi all’interno del corpo umano e le affascinanti e intricate configurazioni dei vasi sanguigni, mostrando dal vero la complessità della rete capillare che alimenta tutto il nostro corpo.

