Biennale Arcipelago Mediterraneo, Orlando: "Palermo punto di incontro dell'arte"

"Palermo si conferma punto di incontro dell'arte, oltre il muro". Il sindaco Leoluca Orlando accoglie con entusiasmo la seconda edizione di Über Mauer, BAM-Biennale Arcipelago Mediterraneo, che si svolgerà a Palermo dal 6 novembre all’8 dicembre 2019.

BAM è un festival internazionale di teatro, musica e arti visive dedicato ai popoli e alle culture dei Paesi che si affacciano sul mare, incentrato sulle tematiche dell’accoglienza e del dialogo. Palermo continua così a portare avanti la sua visione etica e culturale di laboratorio sociale tra i più importanti del Mediterraneo.

Per l'occasione, sulla facciata della sede del Giornale di Sicilia in via Lincoln a Palermo, è stata collocata un'installazione artistica che raffigura un uomo di colore davanti ad una scrivania.

