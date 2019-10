Un romanzo sulla vita di Vincenzo Bellini: il video della presentazione a Palermo

"Bellini nella musica delle carrozze" è il titolo del romanzo di Lina Maria Ugolini, edito da Edizioni Kalós, presentato questo pomeriggio al Real Teatro Bellini di Palermo.

Il volume racconta gli affetti, la formazione artistica, gli amori, i viaggi, le amicizie e le opere del grande compositore siciliano dagli occhi azzurri. Un ritratto di Vincenzo Bellini che da Catania parte seguendo la musica del tempo delle carrozze che lo hanno accompagnato in lungo e in largo nell’Ottocento per i teatri dello Stivale e Oltralpe, fino al ritorno a casa di un’ultima carrozza da Parigi…

Pagine che ricreano la poesia di una vita densa e profonda, facendo letteralmente muovere, nell’animazione dei disegni, ruote e cavalli su pentagrammi di note volte a ricordare Bellini come cantore di melodie lunghe, struggenti e immortali.

Ha introdotto l'incontro Salvino Leone, direttore editoriale di Edizioni Kalós. Insieme all'autrice ha parlato del libro il giornalista Totò Rizzo. Alcuni brani del volume sono stati letti dall'attore Alfredo Amoroso.

