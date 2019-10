Palermo, ai Cantieri Culturali la mostra del fumettista Zerocalcare

Apre domani nello spazio ZAC ai cantieri culturali della Zisa a Palermo la mostra del fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, dal titolo "Scavare fossati nutrire coccodrilli". L'esposizione di tavole, poster copertine, esordisce con la sezione Tribù, che attraversa tutti i temi affrontatati nella mostra.

"Un titolo evocativo per un mostra che ripercorre il significativo e variegato cammino di un artista particolarmente sensibile al tema dei diritti civili e consapevole dell'importanza della comunità come antidoto alle conseguenze perniciose dell'individualismo - dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - Non è un caso che questa mostra, realizzata dal prestigioso MAXXI di Roma, con la co produzione di Minimondi Eventi, faccia tappa a Palermo, negli spazi di ZAC.

In antitesi al monito lanciato da Zerocalcare, ed evocato nel titolo della mostra, Palermo è certamente una città che, in questi anni, ha fortemente affermato i valori dell'accoglienza e dello stare insieme".

