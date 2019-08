Nuova edizione a San Giuseppe Jato della mostra degli animali, un appuntamento atteso ogni anno. Ieri c'è stata la parata equestre, uno spettacolo per appassionati e non, mentre in occasione del Ferragosto ci sarà la mostra. La manifestazione è organizzata dal Comune di San Giuseppe Jato, dalla Regione e dall'associazione "Andare Avanti".

