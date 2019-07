Chiostro e affreschi perduti, a Palermo un nuovo spazio per eventi

Inaugurato lo spazio restaurato del Complesso Monumentale Sant'Antonino. La cerimonia di inaugurazione, alla presenza del Rettore Fabrizio Micari, ha visto anche la riapertura del Chiostro e degli "Affreschi ritrovati" del '600, che erano stati coperti da stucchi e intonaco.

"Apriamo un nuovo spazio per la città, per l'organizzazione di eventi, di manifestazioni. È uno spazio storico che viene restituito, è uno spazio per i ragazzi ma anche per tutti i cittadini", ha commentato Micari.

Durante il restauro, durato circa un anno e mezzo, si è resa disponibile anche una nuova aula magna.

© Riproduzione riservata