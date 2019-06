Palermo, a Palazzo Butera l’anteprima del “SalinaDocFest” - Video

Si terrà dall’11 al 14 settembre la XIII edizione del SalinaDocFest, il Festival del Documentario narrativo, fondato e diretto da Giovanna Taviani e codiretto, per la parte di musica e spettacolo, da Mario Incudine.

L’edizione 2019 del Saline Doc Fest ha come tema e filo conduttore le (R)ESISTENZE, cioè le esistenze, le vite e le storie che resistono all’omologazione culturale, alle violazioni dei diritti umani, alla devastazione ambientale. Se n'è parlato oggi a Palazzo Butera in un'anteprima dell'evento: all'incontro hanno partecipato Giovanna Taviani, direttrice del SalinaDocFest, Francesca Borghese, responsabile eventi culturali Tasca d’Almerita, Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Tiziana Barillà e Giovanni Maria Bellu.

"Oggi il mondo è profondamente cambiato - ha detto il sindaco Orlando - oggi la vera sfida del mondo contemporaneo è la mobilità, come quella dei migranti o dei turisti, troppo spesso non abbiamo una visione per poter convivere con la mobilità. Di fronte a questa difficoltà nell'interpretare il cambiamento del mondo, ci si chiude a riccio".

