2 giugno, il prefetto di Palermo consegna le onorificenze: il video dei premiati

In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica italiana, a Villa Pajno, alla presenza della Fanfara del 12° Battaglione Carabinieri "Sicilia", si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie onorifiche, organizzata dalla prefettura di Palermo.

Sono state consegnate la medaglia d'oro al Merito Civile alla memoria del Sig. Carmelo Iannì, vittima innocente della mafia, assassinato a colpi d'arma da fuoco in data 28.08.1980 all'interno dell'Albergo Riva Smeralda di cui lo stesso era gestore; le medaglie d'oro di "Vittima del Terrorismo" ai militari dell'Esercito Italiano Caporal Magg. Scelto Luca Prinzi, e Caporal Magg. Vincenzo Mazzamuto, entrambi gravemente feriti in Afghanistan, dove erano impegnati in missioni di pace. Così pure, le medaglie d'onore alla memoria dei militari Salvatore Ciccarelli, Antonino Nolfo e Mario Oliveri, che dopo l'8 settembre 1943, per non avere aderito alla Repubblica di Salò, furono deportati e internati nei campi di concentramento in Germania. La Prefettura ha curato, per farne dono alle scuole presenti, una pubblicazione della raccolta di poesie scritte da Mario Oliveri, durante i 19 mesi trascorsi nel campo di concentramento tedesco, dal titolo Rosario di prigionia .

Consegnate inoltre le onorificenze dell' "Ordine al Merito della Repubblica Italiana", tra cui al questore di Palermo Renato Cortese, al comandante della Legione Carabiniere Sicilia, Gen. Div. Giovanni Cataldo, e al direttore centrale per i Servizi antidroga del dipartimento della P.S. del ministero dell'Interno, Giuseppe Cucchiara.

