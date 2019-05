Palermo, il piccolo Antonio incanta ancora e omaggia Falcone e Borsellino

"Quante stelle stasera", s'intitola così il video in ricordo delle vittime di mafia che vede protagonista Antonio Tancredi Cadili. Ha solo 8 anni ma è già noto per le sue performance. Una fra tutte l'Opera dei pupi recitata di fronte al presidente cinese Xi Jinping in visita a Palermo.

In questo nuovo video, Antonio recita insieme all'attrice Lorena Cacciatore per omaggiare Falcone e Borsellino. Una pièce sui martiri di mafia che vengono immaginati come stelle, che con la loro luce illuminano la strada dei giusti.

