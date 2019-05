Presente Futuro, danza e teatro al Libero di Palermo: il video promo della 14esima edizione

E' andata in scena al teatro Libero di Palermo la prima serata della 14esima edizione di Presente Futuro, a cura di Luca Mazzone, un festival promosso dal Centro di ricerca e produzione teatrale di piazza Marina, dedicato alle arti performative della scena contemporanea.

Undici progetti in concorso più uno fuori concorso, progetti internazionali con artisti che provengono da Spagna, Germania, Messico, Colombia e Italia, si contenderanno sei premi assegnati da una giuria internazionale.

In scena “I AM IN” di Alberto Martinez, una creazione collettiva di Invisible Collective con artisti internazionali basata sul "gioco itinerante" seguito dallo spettacolo di danza “EGO-SISTEMA di Elena Schisano, dalla performance madrilena “DRAMASOFÍA” e da ABSURD HERO”, di Roman Škadra. Questa sera si prosegue: alle 21 Quando non c’era ancora niente ma c’era il tuo cuore, testo di Sofia Bolognini che, tramite un linguaggio scenico innovativo, tra teatro di figura e teatro di narrazione, riflette sul tema del cambiamento in tutti i suoi aspetti; alle 21.30 Esperimenti su un corpo già perfetto, spettacolo che verte sulla ricerca della propria personalità attraverso l’uso del corpo come veicolo di liberazione ed il tentativo di integrazione nel mondo; alle 22 Due gocce nella polvere, di Giuseppe Grom: protagonista Al Hassan Kone che racconta una giovane vita attraverso lo sguardo, la voce, il corpo in movimento e la danza.

Chiude la seconda serata, alle 22.30, Après la chronique di Nicolas Hermansen, Albert Bassas e Jordi Font, uno spettacolo sul senso dell’isolamento individuale nell’attuale società iperconnessa.

