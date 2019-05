"Momento straordinario. Sono emozionato per questa laurea che ricevo con umiltà, e che premia non me ma tutti i telespettatori che con passione seguono sempre i nostri programmi. Segno di speranza per i giovani del futuro". Commenta così Alberto Angela la laurea honoris causa ricevuta stamattina allo Steri di Palermo.

Una laurea in “Comunicazione del patrimonio culturale” conferita al paleontologo ma anche naturalista, divulgatore scientifico e scrittore.

