Calcutta, unica data in Sicilia: concerto al Castello a Mare di Palermo

Il tour a supporto dell’ultimo album Evergreen ha riempito stadi, arene e palazzetti italiani tra la scorsa estate e questo inverno.

Il film del concerto all’Arena Di Verona è stato evento speciale nei cinema e distribuito su Timvision.

“Se piovesse il tuo nome”, canzone disco di platino che ha scritto per Elisa, è stato ben quattro settimane di fila in cima alle classifiche radio italiane.

Ora Calcutta, dopo Core Festival di Treviso, Milano Summer Festival, Rock In Roma e Lucca Summer Festival, annuncia un’altra abbondante tranche del giro di concerti estivo, presentata da Dna Concerti e Bomba Dischi.

Sarà in Sicilia per l’unica data prevista nell’Isola: Puntoeacapo e Terzo Millennio annunciano l’atteso concerto di giovedì 18 luglio (ore 21.30) al Complesso Monumentale Castello a Mare inserito nel Festival Porto D’arte giunto quest’anno all’11esima edizione (organizzato da Terzo Millennio in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale e della Soprintendenza ai beni culturali di Palermo).

