Bolero e Gaîté Parisienne al Teatro Libero di Palermo: il video della coreografia

La Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello presenta dal 28 al 30 marzo al Teatro Libero di Palermo alle ore 21.15 Bolero e Gaîté Parisienne due lavori coreografati e diretti da Loris Petrillo e costruiti sulle celebri partiture di Maurice Ravel e di Jacques Offenbach. Al centro del percorso coreografico, una danza impostata sulla fisicità del corpo maschile, al servizio di un’espressione potente, poetica e ironica.

Con Bolero e Gaîté Parisienne, Loris Petrillo mette in relazione due grandi classici del repertorio, estrapolandoli dalla loro collocazione storica e restituendone una lettura contemporanea. Al centro del percorso coreografico c’è la danza fisica di Petrillo che per questo lavoro sceglie dei corpi maschili.

«Il classico del repertorio è scelto come luogo di racconto – spiega il coreografo e regista Loris Petrillo – come pretesto per sondare le possibilità fisiche del danzatore e la capacità della coreografia di rileggerne i passaggi. Bolero e Gaîté Parisienne è un gioco di ritmi e di intrecci – prosegue – un lavoro coreografico dove la figura maschile si staglia al centro dell’opera come collante, misura e ipotesi di una danza sempre più carnale. L’uomo gioca e descrive una contemporaneità che non ha più etichette, dove la diversità non esiste, dove si può indossare una maschera di forza e di eleganza e di ironia passando dal corpo maschile, senza per questo tradire il senso dell’opera ma piuttosto lasciando all’opera la possibilità di farsi leggere e raccontare, aprendo ad una riflessione più estesa sulla sessualità e sulla capacità di un corpo di essere ben più di un corpo».

