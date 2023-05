Maltempo, pioggia e disagi a Palermo: fiumi in strada a Carini, allagamenti al Bioparco

Allerta gialla in provincia di Palermo e temporali improvvisi si sono abbattuti soprattutto nella zona di Carini. Allagamenti e situazione difficile soprattutto in via Nazionale, all'altezza del Bioparco, dove la strada si è allagata, tanto da impedire ai bambini che erano in visita nella struttura di poter raggiungere i pullman per tornare a casa. Strade piene di acqua anche a in centro città, acquazzoni anche a Capaci e Isola delle Femmine.

Piove anche a Palermo, a macchia di leopardo, con alcuni punti del capoluogo colpiti da forti piogge. Problemi anche a Corleone e Monreale. Ad Altofonte una scuola elementare allagata e bimbi prima portati al piano superiore, poi evacuati tra lacrime e paura. Tombini scoperchiati, negozi e alcune abitazioni allagate, strade come fiumi. L'allerta gialla è prevista almeno fino alla mezzanotte di oggi.

