Palermo, gli studenti del Marco Polo ricordano gli eroi antimafia

In occasione della ricorrenza dell'anniversario della strage di Capaci, l'Itet Marco Polo di Palermo ha voluto un momento di riflessione. Gli studenti delle classi terze hanno incontrato il tenente colonnello Aniello Schettino in rappresentanza dell'Arma dei carabinieri e Giovanni Chinnici figlio di Rocco, magistrato misilmerese creatore del pool antimafia. La lotta alla mafia, la cattura di Messina Denaro, la fine della mafia stragista, la criminalità che cambia volto, usura, tangenti, pizzo, traffico di droga, il Pnrr e gli appetiti criminali: sono stati questi i temi trattati.

Ha aperto i lavori la dirigente scolastica, Pasqualina Guercia: "Spiegare ai nostri giovani la cultura della legalità - ha detto - per noi educatori è un dovere. Per loro è un diritto irrinunciabile. Il recente passato, pur essendo doloroso, non deve essere dimenticato. Lo dobbiamo ai nostri eroi che hanno sacrificato la loro vita per la nostra libertà lontani da ogni forma di violenza".

Nel video le interviste al tenente colonnello Aniello Schettino e all'avvocato Giovanni Chinnici

