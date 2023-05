Palermo, l'allerta rossa non ferma il volontariato: "C'è ancora più bisogno di noi"

Non li ferma la pioggia, né l’allerta meteo o gli allegamenti. I volontari dell’associazione Anirbas sono regolarmente al lavoro per dare assistenza alle famiglie bisognose e ai tanti senzatetto che dormono in strada. Preparano i pasti che distribuiranno stasera ai poveri della città.

“Sono persone che con questo tempo hanno ancora più bisogno di noi – dice Sabrina Ciulla fondatrice dell’associazione -. Garantiamo a 60 famiglie il pacco spesa e continuano tutte le attività a sostegno dei senza fissa dimora che ci aspettano per avere un pasto caldo. I dormitori continuano a funzionare perché i poveri non possono e non devono rimanere indietro”. Anirbas collabora anche con il Tribunale di Palermo e mette a disposizione la sua associazione e i suoi servizi per le misure alternative alla detenzione coma la messa alla prova.

