Palermo, il sindaco Lagalla: «Al lavoro con le idrovore». Ecco dove sono in funzione

«Abbiamo seguito l’evolversi del fenomeno - dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla in un video a proposito del maltempo di oggi in città - emettendo quei divieti che hanno consentito di alleggerire il traffico». Il Comune ha controllato costantemente i punti di crisi. «Buone notizie arrivano dai sottopassi - prosegue Lagalla - che sono stati monitorati in presenza e da remoto. Si è intervenuti poi per dare aiuto e sostegno in quei luoghi che soffrono per una cattiva irregimentazione delle acque, come Mondello, l’Arenella e le depressioni di via Papireto e di via Imera, dove sono in funzione delle idrovore della Città Metropolitana, della Protezione civile comunale e delle associazioni di volontariato».

Impegnate, rende noto il Comune, sono squadre della Protezione civile, Amap e associazioni di volontari, in particolare a Mondello e in via Ugo La Malfa. Chiusa la via Imera. Una decina di idrovore della Protezione civile sono in funzione in provincia. In città sono attive in via Messina Montagne, in via Ugo La Malfa e una a Tommaso Natale, zona Marinella e un’altra della Città Metropolitana a Mondello.

Maltempo in Sicilia: allagamenti a Palermo e provincia, attivo un numero di emergenza ad Agrigento Allagamenti a Mondello Autobus bloccati a Mondello a causa delle strade allagate Maltempo, a Bagheria disagi per un tombino traboccante in via Scaduto A Bagheria transennato il tombino di via Scaduto Albero caduto in piazza Lucca a Erice Casa Santa Intervento in piazza Lucca a Erice Casa Santa dove è caduto un albero per il maltempo Allagamenti in via delle Industrie a Isola delle Femmine Verifiche per infiltrazioni d'acqua nella chiesa di Santa Caterina a Palermo

