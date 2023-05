Palermo, viaggio nell’ex Centro stampa di Italia ‘90 che dovrebbe ospitare la piscina comunale

Sotto il cupolone di tela e ferro intrecciato, quelle che sembrano macerie staccate dalle pareti dopo un terremoto. Nella grande tensostruttura di viale del Fante, il cosiddetto Pallone che fu il Centro stampa dei Mondiali ‘90 e che ora dovrà (dovrebbe) ospitare la piscina prefabbricata «gemella diversa» dell’Olimpica, tutto è stato smontato e posato sui pavimenti. Anche quelli salteranno via. Sotto c’è il vuoto, che dovrà essere spianato e scavato per ospitare la vasca prefabbricata di 2 metri di altezza (per 35 di lunghezza e 25 di larghezza) che dovrà (dovrebbe) essere collocata entro i primi di ottobre. Intanto resta tutto adagiato lì, come scopriamo entrando da una porticina che troviamo aperta nel primo pomeriggio e che ci porta nell’impianto natatorio... candidato, ma fra tante incognite. Troviamo una sorta di grande magazzino dismesso, con chiodi sparsi per terra, cavi a vista, tubi e polvere.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Connie Transirico

