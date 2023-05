Palermo, i nuovi punti informativi al Policlinico: «Azienda più moderna e vicina al paziente»

Attivi due nuovi punti informativi all'ospedale Policlinico di Palermo. Inaugurati oggi, si trovano all’ingresso principale di via Colomba e nei pressi dell’aula Ascoli, punto strategico dove si incrociano i quattro viali principali dell’azienda ospedaliera universitaria, con operatori pronti a rispondere alle domande degli utenti e supportarli nell’accesso ai vari ambulatori e reparti ospedalieri.

I desk saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle dalle ore 7 alle 13. La realizzazione di questi info point rientra nel progetto di accoglienza e orientamento del cittadino che la struttura sta portando avanti, allo scopo di assicurare ai cittadini il maggiore comfort possibile, migliorando l’accessibilità all’ospedale dove i cantieri per i lavori di ristrutturazione possono rendere difficile l’individuazione dei reparti o degli ambulatori.

Il percorso si trova nelle sue fasi iniziali ma già dal primo giorno gli operatori e le operatrici hanno fornito un prezioso aiuto ai pazienti e ai loro familiari, agevolando e migliorando in questo modo l’ingresso e la presa in carico del paziente: «Una forma di assistenza costante degli utenti che si recano nella struttura del Policlinico - ha sottolineato il commissario straordinario Salvatore Iacolino - ma anche un percorso di sostegno dei pazienti bisognosi non solo di cure ma anche di conforto nel momento in cui entrano in questa azienda. Un percorso di modernizzazione e di umanizzazione dell’azienda. È un sistema che consente un approccio immediato e personalizzato nei confronti di chi intrattiene rapporti con il Policlinico, efficiente, economicamente sostenibile e che da certezze».

Iacolino si è poi soffermato sulle tema delle liste d’attesa: «Stiamo lavorando intensamente per ridurne il numero. Un problema concreto ed attuale sul quale abbiamo agito allargando l’offerta assistenziale ordinaria - ha detto -. Il tema vero è quello di ricevere prestazioni nel minor tempo possibile da professionisti attrezzati e capaci e nei tempi richiesti per fronteggiare eventuali patologie altrimenti letali».

Parla Salvatore Iacolino, commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Policlinico

