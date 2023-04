Palermo, scoperta una serra indoor con 250 piante di marijuana a Ballarò

I carabinieri della compagnia Piazza Verdi hanno sequestrato una serra indoor di cannabis con quasi 250 piante, trovata all’ultimo piano di una palazzina del quartiere Ballarò.

L’attenzione dei militari dell’Arma, impegnati in un servizio antidroga per le vie del centro storico, era stata attirata da un edificio di via San Giosafat, pericolante ed in totale stato di abbandono, dove però erano stato segnalato un insolito viavai. I sospetti sono stati confermati grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che a lungo hanno lavorato per aprire e consentire l’accesso in sicurezza all’interno della palazzina, e al nucleo carabinieri cinofili di Villagrazia, consentendo il ritrovamento di una fiorente piantagione da quasi 250 esemplari di cannabis indica, dell’altezza media di circa 1 metro, nonché di 5 sacchi di plastica contenenti oltre 2 chili di marijuana già pronta per la vendita, e lampade, tubi di aerazione e materiale vario per la coltivazione.

Dopo lo smantellamento della serra e il sequestro delle piante, è prevista la campionatura della sostanza per le rituali analisi a cura del competente laboratorio del comando provinciale di Palermo, in attesa di disposizioni sulla distruzione da parte dell’autorità giudiziaria.

