Palermo, la tragica fine di Alessio e Salvo: il ricordo di amici e parenti

La bella giornata, il raduno con gli amici, il vento fra i capelli, il terribile urto, la morte: sono i frames dell'ultimo giorno di vita di Salvo Tantillo e Alessio Fardella, i due amici di 19 e 35 anni che hanno perso la vita ieri, in una terribile domenica di aprile.

Si erano visti presto e avevano fatto un giro tra Isola delle femmine, Capaci, Villagrazia di Carini e stavano rientrando a casa. La loro esistenza e i loro sogni si sono fermati nell'ultimo tratto Anas dell'autostrada A29 prima dell'ingresso a Palermo. Ad attenderli, mascherata da una fatale coincidenza, c'era la morte. Il guasto di un'auto, la sosta in corsia d'emergenza: un sos che non è arrivato in tempo per cambiare gli eventi.

Salvo Tantillo e Alessio Fardella a bordo di una moto Sh Honda 300 hanno centrato in pieno una Bmw. Alla guida c'era il più grande dei due, Alessio, anche perché Salvo non aveva ancora conseguito la patente. Era il suo sogno: guidare quelle moto che lo appassionavano tanto. Un amore trasmesso dal padre, morto a gennaio di un anno fa a causa del covid. Una perdita che lo aveva segnato enormemente ma che lo spronava a diventare presto adulto, per costruirsi un futuro e per dare una mano alla sua famiglia.

"Salvo era un ragazzo d'oro, d'altri tempi, legato ai suoi cari, ai suoi due fratelli e soprattutto al padre, morto un anno fa a causa del coronavirus - racconta Tiziana Lo Bianco, amica della famiglia Tantillo -. Da quel giorno aveva preso lui le redini della famiglia. Lavorava e studiava per crearsi un futuro dignitoso. La sua passione erano le moto e le macchine e fin da piccolo aveva lavorato con il padre. Avrebbe compiuto 20 anni a maggio - continua - e si sarebbe diplomato quest'anno. Poi avrebbe preso servizio alla Honda".

Forse non a caso il 19enne si era legato ad Alessio, nonostante la differenza d'età. Erano entrambi di Cruillas, avevano entrambi la passione per le moto, condividevano tanti momenti e a Salvo mancava maledettamente la figura paterna.

I due amici saranno insieme anche nel giorno dell'ultimo saluto. Non è ancora stata stabilita la data del funerale perché le salme sono ancora a disposizione del medico legale che farà l'esame autoptico, ma la chiesa è già stata decisa. L'addio a Salvo e ad Alessio sarà dato al Cep, nella chiesa di San Giovanni Apostolo.

Abbracci, pianti, e tanto dolore davanti alla camera mortuaria del Policlinico di Palermo, ma anche tanta compostezza. Ci sono familiari, amici e gente che ha conosciuto quei due giovani andati via troppo presto.

"Una famiglia distrutta - commenta Tiziana Tantillo, la zia di Salvo -. Dopo la morte di mio fratello, papà di Salvuccio, questo è un altro colpo durissimo" .

