Incendio a Monreale, quattro esplosioni e poi va a fuoco una casa - IL VIDEO

Attimi di paura a Monreale, dove all’interno di un’abitazione si è sviluppato un incendio. Pochi minuti dopo le 13 in via della Repubblica - a pochi passi dal centro storico della città normanna - gli abitanti della zona hanno udito quattro forti esplosioni provenienti da una casa, dopo pochi minuti da un balcone ha iniziato a uscire del fumo. Non si sa ancora cosa abbia generato le fiamme all’interno della casa. Sotto il balcone in pochi minuti si sono avvicinati molti passanti. Dopo dieci minuti in gran parte del centro storico si è diffusa una puzza tremenda di plastica bruciata. Sul posto si è immediatamente recata un’ambulanza.

In aggiornamento

