Cane ucciso e bruciato a Marineo, denuncia in procura: la rabbia degli animalisti

Potrebbe esserci un'intimidazione dietro il caso del cane ucciso e bruciato a Marineo l'8 aprile scorso. Lo afferma nel video di Marcella Chirchio la responsabile regionale dell'ufficio garanti e diritti animali, Laura Girgenti.

«È l'ennesimo episodio di crudeltà ed è già il secondo a Marineo nel giro di tre giorni - racconta -. Abbiamo il sospetto che possa essere stato un atto intimidatorio ai danni della nostra referente territoriale». Sul caso, sul quale sono in corso indagini dei carabinieri, è intervenuto il Partito animalista italiano che tramite il suo presidente nazionale, Cristiano Ceriello ha depositato una denuncia in Procura contro i responsabili di questa atrocità.

«Quello che è successo a Marineo ci ha lasciati basiti – commenta Patrick Battipaglia, dirigente regionale del Partito animalista –. Una violenza inaudita contro un povero animale indifeso. Una vicenda che non potrà mai essere giustificata per nessuna ragione. Noi chiediamo giustizia per questo povero animale, chiediamo alle forze dell’ordine di fare il possibile affinché possa essere messo alla sbarra l’autore di questo gesto orribile. Speriamo che questo ennesimo caso di violenza contro un cane possa aprire gli occhi dei parlamentari. Non è più possibile perdere altro tempo».

© Riproduzione riservata