Maltempo e ordinanze bloccano le «arrustute» di Pasquetta a Palermo nelle aree verdi

Ordinanze e tempo incerto bloccano la Pasquetta dei palermitani. La spiaggia di Mondello e i boschi di Monte Pellegrino quest’anno non sono stati presi d’assalto dalle centinaia di palermitani che ogni anno frequentano le aree verdi per le classiche grigliate e picnic: al loro posto soltanto sportivi, famiglie e forze dell’ordine intente a far rispettare l’ordinanza emessa nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale per la tutela delle zone boschive.

Polizia municipale, carabinieri, polizia di stato, forestale e rangers della riserva hanno perlustrato per tutta la mattina le aree interdette ai barbecue impiegando almeno 4 pattuglie per ogni corpo, anche se nella zona della favorita sono state ritrovate tracce di alcuni irriducibili che hanno anticipato le tipiche grigliate alle giornate i precedenti alla Pasquetta. Nel frattempo, in città, musei e siti d’interesse hanno aperto le loro porte fin dalla mattina a turisti e visitatori. Alla gam in via sant’Anna la grande mostra fotografica del maestro della fotografia del ‘900 Richard Avedon

© Riproduzione riservata