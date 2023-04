"Una pizza per un sorriso" a Villabate, inclusione e solidarietà con i bambini autistici

Mani in pasta nel segno dell’inclusione e della solidarietà. A Villa Bua a Villabate “Una pizza per un sorriso", l'evento organizzato dallo chef pizzaiolo Lorenzo Aiello a sostegno dei bambini autistici. Musica, animazione e laboratori di manipolazione e cucina per i più piccoli in un clima di divertimento e vera integrazione.

“Il sorriso deve andare oltre e arrivare al cuore di tutti – spiega l’ideatore del progetto, Lorenzo Aiello –. Facciamo tutto questo a titolo gratuito. Voglio ringraziare chi mette a disposizione gli spazi per organizzare l’evento, dando così la possibilità ai bambini di potersi cimentare nelle basi di questa meravigliosa passione”. Nella giornata di festa a Villabate, lo chef pizzaiolo ha coinvolto numerose associazioni, compresa Amira che include maitre italiani, ristoranti e alberghi, ma anche le scuole, gli studenti della scuola professionale dei mestieri Euroform e i pasticceri.

Il progetto “La pizza per un sorriso” nasce nel 2012 quando il villabatese Aiello vinse un campionato e l’allora sindaco di Villabate lo convocò per un riconoscimento. In quell’occasione furono invitati i bambini di alcune case famiglie. Da lì è partito il progetto che vanta ad oggi centinaia di eventi a scopo benefico. Presente anche l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo. “Abbiamo portato avanti un percorso attraverso un rapporto di collaborazione con l’assessore alle Attività sociali del Comune di Palermo, Rosi Pennino – spiega l’assessore Tamajo - con stage formativi e lavorativi per ragazzi speciali. L’obiettivo è far crescere il soggetto autistico e inserirlo nel contesto sociale e lavorativo”. Soddisfatto dell’iniziativa il sindaco di Villabate, Gaetano Di Chiara. “Oggi è una giornata di festa – dice il primo cittadino – per tutte le famiglie. La presenza del governo regionale e di diverse autorità fa capire che queste famiglie che vivono ogni giorno la disabilità non sono sole. Noi faremo di tutto per essere vicini a questi ragazzi. Ho lanciato un appello al governo regionale perché è importante che vi sia il supporto di carattere economico per dare di più a questi ragazzi”.

La pizza per un sorriso varca i confini siciliani e arriva anche a Napoli. Lorenzo Aiello infatti organizzerà un evento la prossima settimana per i bambini del difficile quartiere di Scampia regalando loro pizze e tanti sorrisi.

