Palermo, pesca illecita di ricci e oloturie: cinque arrestati, sequestrati 57.900 euro

La Capitaneria di porto di Palermo e la stazione navale della guardia di finanza di Palermo hanno eseguito 5 misure cautelari personali agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e sequestrato circa 57.900 euro per la cattura e commercializzazione per due anni di specie ittiche protette. Nel corso dell’operazione sono state eseguite altre quattro perquisizioni e sono state sequestrate attrezzature da pesca, tra cui mute e scooter acquatici, per un valore totale di circa 5 mila euro. Gli indagati, cinque palermitani, sono accusati di fare parte di un’organizzazione che pesca ricci e oloturie, devastando l’ambiente marino. Gli arresti sono avvenuti il 28 marzo. Contestualmente è avvenuto il sequestro in via diretta e per equivalente della somma di circa 57.900 euro quale provento del reato.

L’indagine ha avuto origine a dicembre del 2020 e si è sviluppata nel corso degli anni con una serie di attività che hanno permesso di accertare un traffico illegale di circa 140.000 ricci e 137 chili di oloturie.

L’oloturia nei paesi asiatici, in particolare in Cina, è considerata una prelibatezza gastronomica di lusso e viene venduta tra 10 e 600 dollari al chilo,. con punte di 3000 dollari, a seconda della specie.

