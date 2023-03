Entra nel parcheggio forzando la barra, danni nella nuova area di Sant'Erasmo a Palermo

Entra nel parcheggio spaccando la sbarra automatica. Succede domenica pomeriggio intorno alle 16 a Sant’Erasmo, dove neanche venti giorni fa è stato inaugurato il nuovo parcheggio: una macchina di colore scuro si è diretta a tutta velocità verso l’entrata del parcheggio, forzando la sbarra elettronica che funge da ingresso dell’area e trascinandola via.

«Abbiamo immediatamente denunciato tutto alle forze dell'ordine - dice il presidente di Osp Giuseppe Todaro - perché nessuno può pensare di vivere questa città come se fosse un parco divertimenti o, peggio, come cosa propria. Qualunque sia la matrice di questo gesto non ci fermeremo e non ci faremo intimidire. Abbiamo abbracciato il progetto dell'Autorità portuale di restituire alla città il proprio mare e le aree che lo delimitano. E intendiamo proseguire, per la parte che ci riguarda, in questa azione di bonifica, recupero e salvaguardia».

Con il nuovo parcheggio, che si aggiunge ai già due presenti all’interno del porto di Palermo, l'obiettivo è quello di regolare il fenomeno del posteggio selvaggio che da anni affligge la zona del Foro Italico Umberto I. Assenza di regole che ha portato in dote un esercito di posteggiatori abusivi e degrado, che la nuova area gestita da Operazioni servizi portuali cerca di contrattare con i suoi quasi 100 stalli. In attesa che vedano la luce anche gli altri due parcheggi in progetto.

