Caldo a Palermo, tutti a Mondello ma arrivare è un'impresa: caos e disagi alla Favorita

Fine settimana e temperature quasi estive hanno spinto tanti palermitani in direzione Mondello ma non pochi sono stati i disagi per attraversare viale Margherita di Savoia alla Favorita ristretta ad una sola carreggiata per via dei lavori alla rete di illuminazione pubblica. La presenza del cantiere ha causato code e traffico in entrambe le direzioni. Veicoli in fila e traffico rallentato anche in via Venere, la strada che dalla Favorita porta in viale dell’Olimpo.

Sul posto erano presenti gli agenti della polizia municipale per monitorare il traffico e aiutare gli automobilisti e i motociclisti ad orientarsi nel nuovo percorso stabilito dall’ordinanza 396. Il semaforo all’incrocio con la via Mater Dolorosa, che inizialmente doveva essere impostato nella modalità lampeggiante con il colore arancione, è invece attivo, permettendo ai mezzi provenienti da Pallavicino di poter imboccare la discesa verso la borgata marinara.

