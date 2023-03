Palermo, un lavoro stabile per i ragazzi disabili: patto tra famiglie e imprese

Salute, sport, inserimenti lavorativi, durante e dopo di noi. Di questo si è parlato al convegno "Diritti in movimento….. parliamone" organizzato in occasione della Giornata mondiale della Sindrome di Down dall’associazione SporT21 presieduta da Giampiero Gliubizzi, ai Giardini del Massimo.

Un dialogo aperto tra associazioni, famiglie, imprenditori, aziende e istituzioni sugli aspetti normativi, sulle esperienze avviate in tutta Italia e sulle aspettative e realtà per i disabili dopo l’emanazione della legge 112/2016 conosciuta come legge del “Dopo di noi”.

A confrontarsi tra loro i deputati nazionali Davide Faraone e Gianluca Caramanna, il sindaco Roberto Lagalla, il consigliere comunale Gianluca Inzerillo, Rosalia Pipia delegata dell’assessore regionale Famiglia e Lavoro, Maria Piccione del Centro della Sindrome di Down delle patologie cromosomiche e genetiche dell’ospedale Cervello, Salvatore Di Giglia del Coordinamento H e Giuseppe Battaglia docente alla facoltà Scienze motorie dell’Università.

Hanno portato la loro testimonianza di “buone pratiche” associazioni e cooperative sociali avviate in Sicilia e nel resto di Italia come Alex Toselli, presidente dell’Albergo Etico di Asti, Angelo Moretti presidente del Consorzio Sale della Terra e Sergio Silvestre presidente di SporT21 Italia e vicepresidente della Fondazione Friuli Venezia Giulia, che hanno raccontato le esperienze di lavoro e pratiche sul durante e dopo di noi avviate con i ragazzi disabili. Presenti anche Fabio Ruvolo presidente della Cooperativa Sociale Etnso con il progetto “N’arancina speciale”, Luigi Rotondo presidente dell’associazione Bio Naturale con il progetto “Percorsi di Integrazione” e Giuseppe Biundo del Birrificio Bruno Ribadi di Terrasini con il progetto “Birra T21 senza glutine”. Un saluto ai ragazzi speciali anche da parte del comico palermitano Sasà Salvaggio.

“L’obiettivo per i ragazzi con disabilità – spiega Giampiero Gliubizzi - non è solo svolgere attività di vario tipo ma trovare un inserimento lavorativo e raggiungere quell’autonomia che consente di parlare davvero del dopo di noi. Lo sport è stato uno strumento importantissimo ma adesso SporT21 Sicilia si apre al sociale e vuole ricercare per questi ragazzi nuove opportunità”. Il consigliere comunale Gianluca Inzerillo sottolinea “Fin quando i ragazzi frequentano gli istituti scolastici sono tutelati e garantiti. Dopo assicurare una vita piena e attiva diventa complicato”.

Ha portato un esempio concreto di autonomia Sergio Silvestre di SporT21 Italia con il progetto “Casa al Sole”. “Si attivano percorsi di vita indipendente delle persone con disabilità intellettive – dice Silvestre -. Il progetto mira a fare emergere tutte le potenzialità di questi ragazzi per poi consentire loro di andare a vivere non in un gruppo appartamento, non in una casa famiglia, ma in una casa che condividono con altri amici. Non ci sono operatori perché questo percorso vuole portali ad essere più autonomi possibile”.

Nel video Giampiero Gliubizzi, Gianluca Inzerillo, Giuseppe Battaglia, Sergio Silvestre, Luigi Rotondo

© Riproduzione riservata