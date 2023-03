Palermo si mobilita in difesa dei migranti: "Diciamo basta alle stragi"

Si sono dati appuntamento in via Crispi, dinanzi l’ingresso del porto e in corteo hanno sfilato percorrendo piazza XIII Vittime e via Cavour fino a piazza Verdi. La manifestazione per fermare le stragi di migranti in mare è stata organizzata tra gli altri anche da Cgil Palermo e Forum antirazzista Palermo e ha visto l'adesione di quasi 60 associazioni. “Siamo totalmente indignati per quello che sta accadendo alle frontiere di Italia e d’Europa - dice Fausta Ferruzza di Forum Antirazzista Palermo -. Afghani, siriani, iracheni non devono affrontare un viaggio simile e tentare la sorte per arrivare in Europa. La strage di Cutro del 26 febbraio, così come quelle precedenti e quella successiva del 12 marzo in acque internazionali formalmente rientranti nella SAR libica, non sono state incidenti imprevedibili ma effetto e immediata conseguenza delle politiche di chiusura ed esternalizzazione delle frontiere dell’Europa. Quelle persone si dovevano e si potevano salvare. I governi sono però concentrati solo sull’impedire le partenze, obbligando chi fugge da guerre, persecuzioni, cambiamenti climatici e povertà a rivolgersi ai trafficanti. È arrivato il momento di dire basta e fermare le stragi”.

Enza Pisa della Cgil Palermo ribadisce lo stare tutti insieme “per dire no alle stragi e alla violenza inaudita che si perpetua nei nostri mari senza che ci sia un intervento forte da parte dello Stato. Vanno abolite – continua la sindacalista - tutte quelle normative che stanno rendendo difficile persino i salvataggi. Vogliamo ricostruire un’umanità che è sempre più latente e vacillante”. Vanessa Rosano direttrice Legambiente Sicilia sottolinea nelle loro richieste “passaggi sicuri e riconoscimento della figura migranti ambientali”.

La mobilitazione è stata organizzata da Forum Antirazzista Palermo, Cgil Palermo, Agisci, Amnesty Sicilia, Associazione Gambiana, CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud, Legambiente Sicilia, Mediterranea Saving Humans, Moltivolti, Officina del Popolo, Our Voice, Salesiani Santa Chiara, Stra Vox.

Nel video parlano Fausta Ferruzza Forum Antirazzista Palermo - Enza Pisa Cgil Palermo – Vanessa Rosano direttrice Legambiente Sicilia

