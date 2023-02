Palermo, scontro fra auto in corso Camillo Finocchiaro Aprile: sette feriti

Macchine distrutte e sette feriti trasportati d’urgenza in ospedale: è il bilancio dell’ennesimo incidente del sabato sera. Intorno all’una di notte, all’incrocio tra corso Camillo Finocchiaro Aprile e via Paolo Amato, si sono scontrate due autovetture, una Volkswagen grigia e una Seat Altea blu: quest’ultima stava percorrendo il corso quando ha incrociato la vettura grigia che sbucava da via Alessio Narbone, colpendola in pieno.

Le due auto hanno arrestato la loro corsa su un camper posteggiato sulla carreggiata destra della strada poco oltre l’incrocio. Sette i passeggeri all’interno delle automobili, quattro all’interno della Volkswagen e tre nella Seat, che sono stati subito trasportati nelle strutture ospedaliere del Civico, Ingrassia, Policlinico e Cervello.

La preoccupazione maggiore per una ragazza all’interno dell’automobile grigia che, seduta lato passeggero, si è ritrovata nel punto preciso dello schianto: la fiancata destra della Volkswagen grigia è andata totalmente distrutta, così come gli sportelli totalmente divelti e accartocciati. La Seat, invece, ha riportato gravi danni al cofano, totalmente schiacciato ma con il motore ancora funzionante; il camper rimasto suo malgrado coinvolto ha riportato solo qualche ammaccatura, ma nulla di grave.

Sul posto con i soccorsi anche l'infortunistica della polizia municipale per tutti i rilevamenti del caso.

