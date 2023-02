Studenti in marcia per la pace a Palermo: «Fuori la guerra dalla storia»

Un fiume colorato con bandiere arcobaleno e striscioni ha attraversato le vie del centro per dire no alla guerra. Studenti di scuole di ogni ordine e grado, associazioni, in tantissimi hanno risposto all’invito di Europe for Peace che ha organizzato manifestazioni contemporaneamente in tante città di Italia e d’Europa. Il corteo, partito da piazza Politeama, ha attraversato via Dante fino ai Cantieri culturali alla Zisa. A tenere lo striscione di 4 metri con gli slogan «La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno» e «Fuori la guerra dalla storia» erano bambini e ragazzi.

La manifestazione si è aperta con l’Inno alla gioia suonato dai giovani musicisti del conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. Presenti tanti studenti e studentesse che per tutto il percorso hanno gridato no alla guerra. Prima, durante e dopo la manifestazione si sono alternati momenti musicali. La banda dell’istituto Regina Margherita e di altre scuole a indirizzo musicale hanno suonato durante la marcia i loro strumenti.

Ai Cantieri della Zisa si è svolto un momento di condivisione e riflessione. La parola è stata data principalmente alle studentesse e agli studenti di scuole e università che hanno presentato i loro componimenti, lettura di brani, poesie, testi teatrali e hanno lanciato messaggi in diverse forme d’arte, inneggiando alla pace. A coordinare gli interventi, a nome del comitato Europe for Peace Palermo, Daniela Dioguardi, dell’Udi, coadiuvata da Enza Pisa del coordinamento donne Cgil Palermo e da Francesco Lo Cascio della «Consulta per la pace, la nonviolenza, i diritti umani e il disarmo» di Palermo.

Nel video Francesco Lo Cascio - Angela Smorto, docente del Benedetto Croce - Mirella Buttitta, docente Regina Margherita - Carmelo Greco, docente nautico Gioeni Trabia – l'ucraina Natalia Porokh

