Palermo, senzatetto al freddo e al gelo. Un volontario: «Bisogna aiutare questa povera gente»

Il freddo che arriva dalla Russia fa battere i denti ai palermitani. In tanti a causa del caro vita e del caro bollette non riescono ad accendere nemmeno i riscaldamenti. In quella che si prospetta come la settimana più fredda dell'anno, c’è la delicata situazione di coloro che un tetto non ce l’hanno.

Il freddo che arriva dalla Russia morde tantissimo e un aiuto importante arriva dalle associazioni come “Cristo nei poveri” che quasi ogni giorno scende per le strade della città a consegnare coperte, cibo e piumoni a chi dorme fuori: «È il minimo che possiamo fare – dice Enzo Raccampo, volontario – cerchiamo di aiutare questa povera gente dando loro dei pasti caldi e soprattutto coperte. La situazione è drammatica, molta gente non ha più casa e questo freddo rischia di uccidere. Inoltre - aggiunge - c’è chi una casa ce l’ha ma non accende i termosifoni e le stufe per risparmiare».

