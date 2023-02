Dieci anni dalla morte del preside Vito Mercadante: un manifesto per la cultura antimafia a scuola

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Vito Mercadante, storico dirigente scolastico palermitano, l'istituto comprensivo Giuliana Saladino ha organizzato un incontro dal titolo "Scuola e cultura Antimafia". La costruzione di una cultura antimafiosa è sempre stata al centro del pensiero del preside Mercadante e, ancora oggi, la questione continua ad essere tra le priorità della scuola italiana. Sarà l'occasione per lanciare venti spunti di riflessione per definire un manifesto per promuovere una cultura antimafia nella scuola italiana.

Prima dell'inizio dell'incontro, alla presenza dei figli Tommaso e Sebastiano Mercadante, scoperta la targa nella Sala Proiezione della scuola, una piccola sala cinematografica intitolata a Vito Mercadante.

All’incontro il dirigente scolastico Giusto Catania hanno partecipato anche il vicedirettore dell'Ufficio Scolastico Regionale e Provveditore degli Studi di Palermo Luca Gatani e l’attuale dirigente scolastico dell’istituto Antonio Ugo dove era preside Vito Mercadante, Riccardo Ganazzoli.

"L'incontro è articolato su un doppio registro – sottolinea Giusto Catania - sarà l'occasione per fare memoria dell'impegno del preside Mercadante e contemporaneamente si utilizzerà la sua lezione per aggiornare l'analisi ed avanzare alcune proposte per consentire alla scuola di continuare a svolgere un ruolo centrale nel contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata. Lanceremo degli spunti di riflessione da proporre alla scuola italiana perché la promozione di una cultura antimafia è una scelta fondamentale per l'intero Paese e non soltanto per le scuole che operano in territori di frontiera."

Nel video Giusto Catania preside istituto comprensivo Giuliana Saladino- prof Leoluca Orlando- Luca Gatani Provveditore Studi Palermo - Sebastiano Mercadante figlio del preside Vito Mercadante- Tommaso Mercadante altro figlio

