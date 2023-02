Altofonte, camion contro un palo della luce: decine di famiglie restano senza elettricità

Incidente questa mattina in contrada Maglio ad Altofonte a pochi metri dallo svincolo dello scorrimento veloce. Un camion che trasportava materiali edili si è schiantato contro un palo della luce. L'impatto non ha provocato feriti, ma danni al mezzo e disagi a decine di famiglie che sono rimaste senza corrente elettrica.

Sul posto sono stati inviati i tecnici dell'Enel, come è possibile vedere dal video, per ripristinare l'impianto, mentre il camion è stato rimosso. L'intervento, secondo quanto previsto, dovrebbe concludersi entro la giornata così da riportare la corrente elettrica in tutte le abitazioni della zona.

