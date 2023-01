Palermo, appello da piazzale Ungheria: "Qui sporcizia e degrado, urgenti interventi straordinari"

Degrado in pieno centro a Palermo. Le condizioni di piazzale Ungheria, quello che un tempo era chiamato «il salotto di Palermo» sono indecorose, come è possibile vedere dal video. Sporcizia, bivacchi di clochard, segni di atti vandalici, ma anche angoli trasformati in luoghi di spaccio. Uno scenario surreale, soprattutto se si considera che la piazza si affaccia su via Ruggero Settimo.

Residenti e commercianti non ci stanno e continuano a urlare la loro indignazione. «Il degrado è tale da richiedere azioni straordinarie da parte dell’amministrazione - dice in questo video Clara Lo Presti del comitato di piazzale Ungheria - Speravamo nella fiera di Natale come volano, ma le nostre attese sono state tradite, e al di là delle colpe, che non ci riguardano e non ci interessano, il nostro unico interesse è la riqualificazione del piazzale. Abbiamo intrapreso un percorso – continuano dal Comitato - con il presidente dell’ottava circoscrizione Marcello Longo, gli assessori Maurizio Carta e Giuliano Forzinetti e il sindaco Roberto Lagalla. Ringraziamo tutti per l’attenzione mostrata in questi mesi, ma l’attenzione ora non basta più».

Più volte è stata richiesta la messa in sicurezza dell’intero piazzale e la sanificazione del luogo, sporco e maleodorante. «Non è più accettabile – dicono i titolari dei negozi di piazzale Ungheria – che i nostri clienti per raggiungerci debbano attraversare questo scempio e debbano tollerare questi brutti odori».

L’assessore comunale alla Rigenerazione urbana, Maurizio Carta, ha programmato una serie di interventi per migliorare il decoro della zona. «Le esigenze di rigenerazione di piazzale Ungheria sono pienamente condivise dall’amministrazione comunale che con ogni mezzo, e adesso il bilancio di sarà nuove opzioni, sta mettendo in campo alcune azioni di riqualificazione e sicurezza dei portici – commenta Carta -. Nel futuro, è prevista la realizzazione di un grande parcheggio interrato a 3 piani interrati per 192 posti realizzato con capitale privato contribuirà enormemente all’attrattiva dell’area e alla sua riqualificazione come preziosa area commerciale, concorrendo anche alla riqualificazione della piazza soprastante. Il comitato di piazzale Ungheria, come ogni comitato civico, è un alleato prezioso per la gestione integrata dei beni comuni di cui questa amministrazione è convinta assertrice».

