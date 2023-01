Palermo, le befane del Soccorso Alpino portano caramelle all'ospedale dei Bambini

Le Befane del Soccorso alpino e speleologico siciliano volano sui tetti dell’Ospedale pediatrico “Giovanni Di Cristina» di Palermo offrendo un sorriso e tante caramelle ai piccoli degenti che affollano i reparti a causa dell’influenza. Dopo la manifestazione di Natale, con 15 tecnici che si sono calati dai tetti dei reparti per fare gli auguri ai bimbi, stamattina nel cortile interno del nosocomio palermitano è stata allestita una teleferica attraverso la quale due volontarie del Sass in costume si sono lasciate scivolare in sella ad una scopa, portando a tracolla una borsa piena di caramelle da distribuire ai bambini. “Ringraziamo il soccorso alpino per aver offerto ai nostri piccoli degenti un momento di spensieratezza e di gioia», ha detto Nicoletta Salviato, dirigente medico dell’unità operativa educazione e promozione della Salute del «Di Cristina».

Domani, a partire dalle 18, la stessa operazione sarà ripetuta a Petralia Sottana. Nel paese madonita, infatti, la teleferica sarà allestita tra il punto più alto del campanile della Chiesa Madre e la piazza del Belvedere. Anche in questo caso in sella ad una scopa ci sarà una Befana con una borsa colma di caramelle da distribuire ai bambini.

