Si fa piano piano la conta dei danni della notte di Capodanno. Petardi, bombe carte, fuochi d'artificio: è stato utilizzato di tutto anche a Palermo per dire addio al 2022 e accogliere il 2023. Ma qualcosa è andato storto. Come ad esempio, in via Malaspina, all'angolo con via Bernabei, dove una postazione telefonica è stata danneggiata da una bomba carta.

La parte in plexiglass è andata completamente distrutta.

