Sole e clima mite, al mare a Natale e Santo Stefano: il video da Mondello

Un bagno a Natale e Santo Stefano? Ogni anno c’è sempre stato qualche coraggioso che durante le feste abbandonava i propri vestiti sulla spiaggia di Mondello, prendeva una bella rincorsa e correva verso le freddissime acque della borgata marinara.

Tradizioni. Che quest’anno si sono ripetute in modo più diffuso, come si vede dal video, grazie alle temperature non certo invernali: cielo azzurro, sole e una media di 19 gradi hanno rappresentato la cornice perfetta per un tuffo fuori stagione e una tintarella fuori programma.

Palermitani in spiaggia nel giorno di Natale così come per Santo Stefano: tutti rigorosamente con il cappellino di Babbo Natale. Da due giorni la borgata marinara è molto frequentata, sia per le strade che in riva al mare.

