Non credevano ai loro occhi i bambini quando hanno visto Babbo Natale calarsi con una corda dal tetto dell'ospedale. Un gesto di solidarietà in vista delle feste natalizie per i piccoli degenti. È stato questo il leit motiv dell’iniziativa che ha visto impegnata ieri mattina la stazione palermitana del Soccorso alpino e speleologico siciliano all’ospedale pediatrico «Giovanni Di Cristina».

Nel video i Babbo Natale mentre si calano con le funi.

