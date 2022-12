Telefono Amico, al via le selezioni per i nuovi volontari: ecco come partecipare

Partiti i nuovi corsi di formazione e reclutamento dei volontari di Telefono Amico, associazione che da oltre cinquant’anni tende una cornetta a chi ne ha più bisogno assistendo tutti coloro che avvertono la necessità di parlare e vivono momenti di difficoltà emozionale: «A differenza di altre linee telefoniche, come telefono azzurro o telefono rosa, non abbiamo una specializzazione - spiega Giuseppe Pirrone, presidente da diciotto anni dell’associazione -, ascoltiamo i disagi di qualunque persona in difficoltà che si vuole confrontare o magari fare chiarezza nella propria vita».

Un grande aiuto quello dei 29 volontari attivi sul territorio palermitano che adesso aspettano di vedere rinforzate le proprie file: al momento sono una settantina le richieste pervenute all’associazione a cui spetterà il compito di selezionare i profili migliori attraverso una «selezione e auto-selezione. Così chiamiamo i colloqui conoscitivi con i volontari che voglio aderire al progetto, perché magari sono loro stessi a rendersi conto di non volere fare questa esperienza».

Per partecipare non bisogna avere nessuna esperienza o competenza specifica, basta solo avere una buona propensione e sensibilità all’ascolto. Al resto ci penseranno i volontari dell’associazione, che a partire dal 9 gennaio porteranno avanti circa 16 incontri teorici e altri 8 di tirocinio pratico: in sei mesi, dunque a partire dalla stagione estiva, i nuovi volontari saranno in grado di stare dall’altra parte del telefono ed aiutare le tantissime persone che giornalmente utilizzano questo servizio, che garantisce assoluto anonimato.

«Quest’anno abbiamo ricevuto circa 1500 chiamate - racconta il presidente -. La pandemia e le grosse difficoltà economiche hanno un peso e il numero di telefonate è aumentato».

Per iscriversi al corso di formazione gratuito per i nuovi volontari di Palermo, si può inviare una email entro il 13 dicembre 2022 a palermo@telefonoamico.it.

L'intervista a Giuseppe Pirrone, presidente di Telefono Amico sezione di Palermo.

