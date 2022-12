Misilmeri, torna il presepe vivente: festa nell'oratorio della Chiesa Madre

Sabato 17 e domenica 18 dicembre, dalle 18 alle 22:30, ritorna nel cortile Oratorio dietro la Chiesa Madre, il Presepe Vivente organizzato dal gruppo scout Misilmeri 1° Stella Polaris in attesa del Santo Natale. "Lo spirito che da sempre guida il Gruppo Scout - si legge in una nota - è quello di prepararci ad un momento importante come la nascita di Gesù Bambino coinvolgendo i ragazzi, le famiglie e la comunità parrocchiale tutti impegnati nel riproporre l'atmosfera del Santo Natale.

Oggi come ieri l'entusiasmo è tanto così come l'impegno nel dedicarsi a questo che consideriamo un servizio e un dono per il nostro paese fatto con amore". Durante la serata sarà possibile immergersi in un'atmosfera natalizia, all’interno di un baglio, che si presta molto alla realizzazione di un presepe. Fra le altre cose vi saranno degli stand dove i ragazzi metteranno in vendita dei lavoretti realizzati a mano, vi sarà anche la degustazione di qualche prodotto tipico fatto al momento.

