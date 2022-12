Cefalù, gli operatori sanitari scrivono e cantano il brano di Natale per i malati

«Natale è per voi, Natale è con voi» è il titolo della inedita canzone scritta, musicata e cantata dagli operatori sanitari della Fondazione Giglio di Cefalù e dedicata ai pazienti dell’ospedale siciliano. Il brano è stato presentato, oggi, alla presenza del presidente della Fondazione Giglio Giovanni Albano, del direttore amministrativo Gianluca Galati e del cappellano dell’ospedale, monsignor Sebastiano Scelsi. Il testo porta la firma del coordinatore infermieristico Salvatore Passafiume e «racconta - dice l’autore - l’introspezione di un infermiere per vocazione, diviso tra doveri familiari e il lavoro, incapace di egoismi personali e che ogni mattina nonostante le difficoltà, trova sempre la motivazione per donare un sorriso e le sue attenzioni incondizionate verso chi necessita di cure». Il progetto musicale è stato realizzato grazie alla collaborazione di alcuni dipendenti della Fondazione con la passione della musica e del canto. La composizione e l’arrangiamento musicale sono stati curati e diretti da Vincenzo Fraterrigo, che si occupa di sistemi informativi. I cantanti sono gli infermieri Cristina Agostaro e Giovanni Castronovo, i farmacisti Simona Brocato e Carmelo Di Giorgio. Il brano è stato artisticamente revisionato, curato ed arricchito dagli acuminati freestyle di Giuseppe Rago alias «Sagelgoody», operatore sociosanitario. Al suo interno le voci con i messaggi di auguri della responsabile del servizio infermieristico Stefania Vara e del presidente Giovanni Albano. “Voglio ringraziare tutti - afferma Albano - per aver contribuito a portare nelle nostre corsie quel clima del Natale che si vive in tutte le famiglie donando un sorriso ai nostri pazienti».

