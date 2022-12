Un appartamento è andato a fuoco in via Carlo Del Prete, nella zona di via Pitrè, a Palermo. Sul posto squadre dei vigili del fuoco, fino ad ora non sono stati segnalati feriti. Allarme tra i residenti per la grande nube di fumo nera che si è sprigionata dalle fiamme. Il traffico della zona è andato in tilt, compreso lo svincolo di viale Regione Siciliana.

