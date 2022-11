A Gangi flash mob della Fidapa contro la violenza sulle donne

Domenica sera (27 novembre) a Gangi, in piazza del Popolo, Flash Mob dei ragazzi dell'ISIS Giuseppe Salerno a conclusione delle manifestazioni per la celebrazione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Gangi e dalla Fidapa sezione di Gangi.

I ragazzi dell'I.S.I.S. Salerno hanno recitato delle frasi a tema, mentre alcune studentesse hanno dato vita a un flash mob e ancora è stata realizzata una istallazione, con il riso colorato, sul sagrato della chiesa Madre curata da Federica Brucato.

A conclusione della manifestazione la deposizione di due mazzi di fiori sulle due panchine rosse dedicate alle donne vittime di violenza, di piazza Bongiorno, a farlo sono stati: il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, la presidentessa della sezione Fidapa di Gangi Alessia Ferraro e i signori Cità che lo scorso anno hanno voluto donare una panchina rossa in memoria della nipote Alessandra (il momento della deposizione nella foto).

