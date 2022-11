Palermo, aggredisce un'anziana e le porta via la pensione: incastrato da un video

Avrebbe rapinato una donna di 85 anni lo scorso 2 novembre nei pressi dell’ufficio postale di via Rocco Pirri a Palermo. La squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di A.G. di 39 anni. L’anziana aveva prelevato la pensione nell’ufficio postale nei pressi della stazione centrale quando è stata seguita fino a casa. Arrivato nel portone dell’abitazione il rapinatore ha spinto la donna per strapparle circa 600 euro e le ha sbattuto più volte la testa sui gradini. A causa dell’aggressione, la vittima ha avuto gravi lesioni alla testa e alla faccia oltre a ferite a un braccio e la frattura di una vertebra. Dopo la rapina è stata portata in ospedale ed è ancora ricoverata.

Nel video diffuso dalla polizia di Stato si vede il rapinatore entrare in azione e allontanarsi poco dopo. Proprio grazie a queste immagini è stato possibile ricostruire le fasi della rapina e procedere all'arresto dell'uomo, un pluiripregiudicato.

